Путин пожелал удачи участникам ЧМ по быстрым шахматам в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который стартует в Санкт-Петербурге. Она опубликована на сайте Кремля. Он пожелал удачи участникам турнира, а зрителям — незабываемых впечатлений.
— Уверен, что поклонников шахмат ждут динамичные, захватывающие партии, яркие мгновения радости и триумфа, — отметил президент.
Он отметил, что турниры такого высокого уровня способствуют популяризации шахмат и предоставляют начинающим спортсменам отличную возможность получить опыт от именитых мастеров.
Турнир пройдёт в Петербурге с 25 по 31 декабря, последние поединки состоятся 30 декабря. В соревнованиях примут участие действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американский шахматист Хикару Накамура, армянский гроссмейстер Левон Аронян, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Россию представляют на домашнем турнире Сергей Карякин, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий и другие спортсмены. Призовой фонд турнира составит $1,1 млн.
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