Пескову не известна судьба письма сына Каддафи, адресованного Путину

Представитель Кремля адресовал этот вопрос в российский МИД. А накануне там подчеркнули, что Москва поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, лишь бы был мир.

В Кремле не знают, передавалось ли президенту Владимиру Путину по дипломатическим каналам письмо от сына Каддафи Саифа аль-Ислама. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нужно всё-таки получать информацию о данном случае в Министерстве иностранных дел, потому что мне пока не известно, передавалось ли оно по дипломатическим каналам, — комментирует он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саиф аль-Ислам Каддафи обратился к Москве за поддержкой на предстоящих президентских выборах в Ливии. Письмо якобы было передано через замминистра иностранных дел вместе с предложениями по дорожной карте для урегулирования кризиса в Ливии.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва поддерживает всех участников политического процесса в Ливии, и сын экс-лидера страны со своими сторонниками должен быть частью этого процесса.