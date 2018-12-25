В Москве к 2023 году появятся 55 новых станций метро

В результате работ будут продлены пять действующих линий подземки и открыта ещё одна.

До 2023 года в Москве появятся 55 новых станций метрополитена. Сейчас они находятся в стадии проектировки. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

— В проектировании и строительстве на 2019−2023 годы находятся 134 км линий метро, 55 станций, семь депо, — отметил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что 31 станция откроется на Большой кольцевой линии, продлены будут ещё пять действующих веток и начнёт свою работу Некрасовская линяя метрополитена. Проектируются ещё две новые ветки, одна из которых будет идти в Рублёво-Архангельское, а другая через Бирюлёво выйдет в поселение Рязановское в Новой Москве.

Хуснуллин напомнил, что уходящий год стал рекордным по темпам строительства подземки. В 2018 году было открыто 17 новых станций. Последней из них стала "Беломорская", расположенная на севере столицы на Замоскворецкой линии метро.