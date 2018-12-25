УПЦ оспорит закон о переименовании церкви в Конституционном суде Украины

В епархии подчеркнули, что собираются защищать свои права всеми законными способами.

Каноническая УПЦ намерена обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить закон о переименовании церкви. Об этом сообщил глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

— Так как имеет место нарушение Конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд, — приводятся на сайте церкви слова Бахова.

Он напомнил, что ранее УПЦ просила президента Украины Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной радой закон, но он этого не сделал. Священнослужитель подчеркнул, что каноническая церковь намерена защищать свои права всеми законными способами.

Напомним, в соответствии с подписанным Петром Порошенко законом у УПЦ будет четыре месяца на смену названия. Глава синодального информационно-просветительского отдела канонической церкви архиепископ Климент заявил, что УПЦ не будет исполнять данное требование.