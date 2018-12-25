Силуанов рассказал, как Белоруссия нарушает таможенный режим с Россией

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России. В частности, он недоволен тем, что из соседней страны попадают санкционные и контрафактные товары.

— Все эти растворители, санкционка идут к нам, подакцизные товары — сигареты — наши рынки заполняют, — сказал глава Минфина.

Он добавил, что из-за всех нарушений таможенного режима теряется доверие к Белоруссии как к союзному государству.

Силуанов отметил, что Минск не до конца выполняет условия союзного договора 1999 года, в котором говорилось о создании единой налоговой, таможенной, акцизной, экономической и денежно-кредитной политики.