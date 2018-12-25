"То ли ещё будет!" Эксперт назвал традицией гладиаторские бои на украинских шоу

По оценке Жарихина, обстановка станет ещё более накалённой после начала президентской гонки в Незалежной.

Депутат Рады Игорь Мосийчук не выделился, устроив драку в прямом эфире, поскольку на Украине такая традиция — превращать ток-шоу в гладиаторские бои. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— То, что на Украине ток-шоу регулярно превращаются в гладиаторские бои, это у них такая традиция. Собственно говоря, это говорит об уровне воспитания и образования и украинских депутатов, и украинских политологов, — считает Жарихин. — То ли ещё будет! Ещё не началась официальная избирательная кампания.

По словам собеседника Лайфа, российским СМИ следует осторожнее относиться к приглашению таких "наиболее темпераментных и одиозных представителей украинского политического бомонда". Жирихин заметил, что любому будет трудно сдержаться, если эксперт из Незалежной по традиции начнёт переходить "красные линии ведения дискуссии".

Ранее Лайф писал, что нардеп Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире телеканала NewsOne. В ход пошла даже трость.