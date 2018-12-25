За пресс-конференцией Путина следили более миллиарда пользователей соцсетей

Интерес пользователей соцсетей к пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря 2018 года был достаточно высоким. К таким выводам пришли эксперты компании "Медиалогия", изучившие освещение встречи российского лидера с журналистами в соцмедиа.
Оказалось, что в период с 20 по 22 декабря текущего года пользователи соцсетей оставили 584 тысячи сообщений, связанных с пресс-конференцией главы государства. А общий охват заинтересованной аудитории при этом составил более 1,1 миллиарда пользователей.
— Данные показатели значительно превысили показатели 2017 года, что в целом соответствует общему росту активности пользователей в социальных сетях, — говорится в сообщении "Медиалогии".
На основании мониторинга эксперты составили топ-5 вопросов, которые больше всего заинтересовали пользователей соцсетей. Приятно, что пальма первенства досталась вопросу Лайфа.
Рейтинг сформировался следующим образом:
- Владимир Путин ответил на вопрос о своей женитьбе (38% от общей аудитории);
- Заявление президента о пенсионной реформе (29%);
- Путин после пресс-конференции дал интервью 17-летней Регине Парпиевой (7,5%);
- Владимир Путин: "Правительство РФ не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году" (3,2%);
- Глава государства рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год (2,3%).
Напомним, что в ходе пресс-конференции глава государства за четыре часа ответил на 66 вопросов от 53 журналистов.
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