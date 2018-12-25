За пресс-конференцией Путина следили более миллиарда пользователей соцсетей

Охват аудитории значительно превысил прошлогодние показатели, что в целом соответствует общему росту активности в социальных сетях.

Интерес пользователей соцсетей к пресс-конференции президента Владимира Путина 20 декабря 2018 года был достаточно высоким. К таким выводам пришли эксперты компании "Медиалогия", изучившие освещение встречи российского лидера с журналистами в соцмедиа.

Оказалось, что в период с 20 по 22 декабря текущего года пользователи соцсетей оставили 584 тысячи сообщений, связанных с пресс-конференцией главы государства. А общий охват заинтересованной аудитории при этом составил более 1,1 миллиарда пользователей.

— Данные показатели значительно превысили показатели 2017 года, что в целом соответствует общему росту активности пользователей в социальных сетях, — говорится в сообщении "Медиалогии".

На основании мониторинга эксперты составили топ-5 вопросов, которые больше всего заинтересовали пользователей соцсетей. Приятно, что пальма первенства досталась вопросу Лайфа.

Рейтинг сформировался следующим образом:

Напомним, что в ходе пресс-конференции глава государства за четыре часа ответил на 66 вопросов от 53 журналистов.