По старой схеме. Дети брянских чиновников до Турции бесплатно ездили в Петербург

Список составлял координационный совет администрации, а утверждал его отдел образования.

Дети брянских чиновников из Клинцов бесплатно съездили не только в Турцию. До этого (в конце октября 2017 года) они бесплатно поехали в Санкт-Петербург на экскурсию.

Как сообщает телеграм-канал Mash, отбором детей занимался координационный совет администрации, а утверждал список отдел образования. Всего в список вошли 20 детей, 14 из которых поехали в марте этого года в Турцию.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что весной 50 детей из города Клинцы побывали в Турции, где проходили мероприятия, посвящённые присвоению одной из улиц имени Андрея Карлова. Поездку организовал фонд имени дипломата, однако позже выяснилось, что в делегации были также дети местных чиновников.

Глава Клинцов Олег Шкуратов, чья дочь также была в составе делегации, пообещал оплатить из собственных средств расходы на отдых детей чиновников. Сумма, по его словам, составит порядка 450 тысяч рублей. Ранее ситуацию прокомментировали в Кремле.