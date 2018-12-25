Сенатор США опубликовал самые безумные траты Америки

В списке оказались сериалы на афганском и помощь в переезде активистов за права феминисток из Британии в США.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол опубликовал список самых безумных расходов Соединённых Штатов Америки за 2018 год. Особо интересным этот список может показаться представителям налоговой службы или ФБР, поскольку в документе не только содержатся данные о выплате $76 млн на поддержание несуществующей сомалийской армии, но и на исследования сексуальной активности перепелов под кокаином.

Кроме того, Федеральное правительство США заплатило $653 тыс. за производство телевизионного сериала на афганском языке, а также потратило почти $80 тыс. на изучение влияния воздушных потоков на ящериц. Кроме того, сенатор от республиканской партии не может понять, зачем правительству понадобилось $361 тыс. на изучение древней охоты на ослов и лошадей в античной Азии. Общие расходы "непонятно на что" составили внушительную сумму — $114,5 млн.