Из-за новых учебников. Девятиклассникам предложат два варианта ОГЭ по истории

Сообщается, что вариативность контрольно-измерительных материалов существует для тех, кто уже закончил изучать отечественную историю, и для тех, кто остановился на XIX веке.

Учащиеся девятых классов в 2019 году получат два варианта Основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории из-за ведения новых учебников. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время итогового заседания президиума Российского исторического общества и совета фонда "История Отечества".

Переход на преподавание истории России по единому стандарту был осуществлён в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Концепция была разработана при участии большого количества историков. Переход на единый образец учебников будет завершён в следующем году.

— Мы совместно с Рособрнадзором приняли решение о возможности использовать в учебном 2018–2019 году как переходный период две версии контрольно-измерительных материалов по истории в девятом классе, — отметила Васильева.

Она также подчеркнула, что один вариант будет предназначен для тех, кто уже завершил изучение отечественной истории в девятом классе, а второй — для тех, кто остановился на XIX веке.

Новый учебник по истории России был включён в новый федеральный перечень, который был утверждён в декабре текущего года.