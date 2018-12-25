Чинил микроволновку. Школьник умер от удара током, пытаясь сделать маме сюрприз

Вечером 24 декабря курьер привёз юноше отвёртку, с помощью которой он планировал отремонтировать технику.

В Москве умер 14-летний семиклассник, который пытался самостоятельно починить сломавшуюся микроволновку. Как сообщает газета "Московский комсомолец", его мама хотела выбросить неисправную технику и вынесла её на лестничную клетку.

Сын, однако, заказал в Интернете специальную отвёртку, с помощью которой решил отремонтировать печь. Инструмент ему доставили 24 декабря, и тем же вечером юноша занёс микроволновку обратно в квартиру.

В какой-то момент 48-летняя женщина услышала крик сына, а вбежав в комнату, увидела его лежащим на полу без сознания рядом с разобранной техникой. Несмотря на предпринятые реанимационные действия, прибывшие медики не смогли вернуть юношу к жизни.