А то не пустят. Россиянам напомнили о погашении долгов при выезде за границу

Погранслужба ФСБ накануне новогодних праздников предупреждает россиян вовремя погасить текущие долги, чтобы не возникло трудностей при выезде за границу. Об этом сообщает МК.
Информацию о наличии ограничения права на выезд нужно уточнить хотя бы за неделю до поездки, сообщает ФСБ. Срочная отмена ограничения, наложенного из-за долгов, прямо на границе ещё не гарантирует получения разрешения на выезд. Если из ФССП не поступит подтверждение об оплате долга, из России могут не выпустить.
Выезд могут ограничить уже при задолженности в 30 тысяч рублей, напомнили в погранслужбе.
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