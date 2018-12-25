А то не пустят. Россиянам напомнили о погашении долгов при выезде за границу

Информацию о наличии ограничения права на выезд нужно уточнить хотя бы за неделю до поездки.

Погранслужба ФСБ накануне новогодних праздников предупреждает россиян вовремя погасить текущие долги, чтобы не возникло трудностей при выезде за границу. Об этом сообщает МК.

Информацию о наличии ограничения права на выезд нужно уточнить хотя бы за неделю до поездки, сообщает ФСБ. Срочная отмена ограничения, наложенного из-за долгов, прямо на границе ещё не гарантирует получения разрешения на выезд. Если из ФССП не поступит подтверждение об оплате долга, из России могут не выпустить.

Выезд могут ограничить уже при задолженности в 30 тысяч рублей, напомнили в погранслужбе.