Путин завтра проведёт с кабмином традиционную предновогоднюю встречу

Президент РФ Владимир Путин завтра приедет в Дом правительства. Там лидер страны проведёт традиционную предновогоднюю встречу с кабмином. О предстоящей беседе сообщает пресс-служба Кремля.
— В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач, — говорится в сообщении Кремля.
Добавим, что по традиции российский президент приезжает в Дом правительства в преддверии Нового года. Он даёт оценку кабмину, а заодно поздравляет министров с наступающими праздниками.
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