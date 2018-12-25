Путин завтра проведёт с кабмином традиционную предновогоднюю встречу

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Путин завтра проведёт с кабмином традиционную предновогоднюю встречу

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Президент РФ Владимир Путин завтра приедет в Дом правительства. Там лидер страны проведёт традиционную предновогоднюю встречу с кабмином. О предстоящей беседе сообщает пресс-служба Кремля.

— В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач, — говорится в сообщении Кремля.

Добавим, что по традиции российский президент приезжает в Дом правительства в преддверии Нового года. Он даёт оценку кабмину, а заодно поздравляет министров с наступающими праздниками.

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