Арестованы двое подозреваемых по делу о пожаре на шахте в Соликамске

Слушания продолжаются по двум другим фигурантам дела — начальникам участка на объекте шахтостроительного комплекса.

В Соликамске арестовали на один месяц и 29 суток двух подозреваемых по делу о пожаре на шахте — это горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев.

Как сообщили в городском суде, слушания продолжаются по двум другим фигурантам дела — начальникам участка на объекте шахтостроительного комплекса. Это Максим Канищев и Андрей Артюхин.

Напомним, 22 декабря в шахте произошёл пожар, из-за которого девять рабочих остались заблокированными на глубине 364 метра, связь с ними была потеряна. Позже выяснилось, что возгорание произошло на том же уровне, где были люди, все они погибли.

Спасатели восемь раз пытались подобраться к работникам, но безуспешно. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого и были задержаны четыре человека.