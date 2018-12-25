Лукашенко предложил Путину "не тащить" текущие проблемы в новый год

На встрече в Кремле стороны рассчитывают обсудить целый ряд острых вопросов, в том числе связанных с налоговым манёвром в нефтяной сфере.

На встрече в Кремле лидер Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все существующие проблемы, чтобы не тащить их в новый год.

— Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы, и в новый год не тащили старые проблемы. Это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год, — сказал Лукашенко Путину.

Он добавил, что также хотелось бы и меньше проблем, которые нужно решать.

Ожидается, что сегодня Путин и Лукашенко обсудят нюансы, связанные с налоговым манёвром в нефтяной сфере, а также ряд двусторонних проблем.