В Кремле проходит встреча Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

— Мы очень рады вас видеть в Москве в преддверии Нового года. Как и договаривались, встречаемся за несколько дней до наступления 2019 года, — сказал Владимир Путин.

Лидер России добавил, что в целом считает: отношения Минска и Москвы развиваются весьма успешно.

Ожидается, что сегодня Путин и Лукашенко обсудят нюансы, связанные с налоговым манёвром в нефтяной сфере.