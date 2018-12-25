Санкционный список против Украины расширен более чем на 200 лиц и организаций

Такое постановление подписал сегодня премьер России Дмитрий Медведев в целях защиты интересов российского государства, бизнеса и граждан.

Пресс-служба кабмина сообщает, что список физических и юридических лиц с Украины, подпадающих под российские контрсанкции, расширен более чем на 200 лиц и организаций. Однако перечня конкретных фамилий или наименований пока нет.

— Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

О расширении санкционного списка в отношении Украины ранее, во вторник, сообщил премьер России Дмитрий Медведев. По его словам, он подписал это постановление "для защиты интересов российского государства, российских компаний" и граждан нашей страны.

Отметим, что на днях Евросоюз снова продлил санкции против России. Речь идёт об ограничениях, которые действуют в отношении нашей страны с 2014 года. Поводом для них послужили вступление Крыма в состав России, а также государственный переворот на Украине, в результате которого объявили о независимости от Киева восточные регионы этой страны, образовав ДНР и ЛНР.