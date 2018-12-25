"Мы отпор дадим". Аксёнов заявил о защищённости Крыма от украинской агрессии

По мнению политика, киевские власти могут пойти на обострение ситуации, поскольку на кону — президентское кресло.

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил, что Киев может "пойти на какие-то шаги", но полуостров защищён от любой агрессии со стороны Украины. Так он прокомментировал заявление СНБО, что корабли ВМС Незалежной готовятся к новому проходу через Керченский пролив.

— Уверен, что любому агрессору мы отпор дадим, тем более что наши пограничники почти весь украинский флот поставили на прикол, задержали как нарушителей. Там три резиновые лодки остались, — отметил Аксёнов на ежегодной пресс-конференции.

По мнению главы Крыма, киевские власти могут пойти на обострение ситуации, поскольку на кону — президентское кресло на Украине. В связи с этим, как отметил политик, жители Крыма должны быть готовы ко всему.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов анонсировал новую провокацию кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе. Он утверждает, что Киев готовит новый проход своих судов через Азовское море, который произойдёт в ближайшее время.