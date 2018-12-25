Лукашенко: Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил об уникальности отношений между двумя народами.
— Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян, — подчеркнул Лукашенко.
Ранее началась встреча лидеров двух стран в Кремле. Открывая переговоры со своим белорусским коллегой, Путин назвал развитие отношений Москвы и Минска весьма успешным и отметил тенденцию к росту товарооборота.
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