Лукашенко: Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян

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Лукашенко: Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян

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Фото: © РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил об уникальности отношений между двумя народами.

— Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее началась встреча лидеров двух стран в Кремле. Открывая переговоры со своим белорусским коллегой, Путин назвал развитие отношений Москвы и Минска весьма успешным и отметил тенденцию к росту товарооборота.

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