Лукашенко: Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил об уникальности отношений между двумя народами.

— Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее началась встреча лидеров двух стран в Кремле. Открывая переговоры со своим белорусским коллегой, Путин назвал развитие отношений Москвы и Минска весьма успешным и отметил тенденцию к росту товарооборота.