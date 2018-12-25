В онкоцентре им. Блохина заявили, что жаловались в полицию по поводу забытых тел

При этом руководитель медучреждения опроверг слухи о возможной торговле оставленными телами.

Администрация онкологического центра имени Н. Н. Блохина неоднократно обращалась в полицию с сообщениями о нахождении тел умерших пациентов, родственники которых не обращались в учреждение или отказывались забирать тела. Об этом ТАСС рассказал руководитель центра Иван Стилиди.

— Были обращения предыдущей администрации, предыдущего главного врача, руководителя этого отделения (патологоанатомического), в правоохранительные органы, чтобы как-то этот вопрос решать, но... никаких решений принято не было, — отметил Стилиди.

Он также опроверг все слухи о возможной торговле телами мёртвых людей, добавив, что прежняя администрация старалась всячески решить данную проблему.

О том, что в Национальном центре онкологии имени Н. Н. Блохина обнаружили тела больных, которые умерли больше десяти лет назад, стало известно 19 декабря. СК сообщил, что речь идёт о "четырёх мумифицированных телах" и "скелетированной нижней конечности человека". Всё это находилось в трёх деревянных ящиках в холодильной камере. По одной из версий они могли быть выставлены на продажу.