С глазу на глаз. Путин пригласил Лукашенко на предновогодний рабочий обед

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на предновогодний рабочий обед, чтобы поговорить с глазу на глаз.

— Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям ещё пообщаться, а я хочу потом вас ещё отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний, — сказал российский лидер.

Сегодня в Кремле проходит встреча лидеров России и Белоруссии. Ожидается, что они обсудят нюансы, связанные с налоговым манёвром в нефтяной сфере, а также энергетические вопросы.

Лукашенко уже добавил, что стоит договориться по всем текущим проблемам и не тащить их в новый год.