Путин поднимет энергетические вопросы на встрече с Лукашенко

Открывая переговоры со своим белорусским коллегой, российский лидер назвал развитие отношений Москвы и Минска весьма успешным и отметил тенденцию к росту товарооборота.

Президент России Владимир Путин, открывая встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, анонсировал обсуждение острых энергетических вопросов. Как сообщалось ранее, лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после которых состоится рабочий завтрак, возможно, в формате "с глазу на глаз".

— При таком большом объёме взаимодействия всегда вопросы возникают, они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики. И у нас сегодня есть возможность поговорить по всем этим темам, — сообщил российский лидер.

Лукашенко уже оговорился, что "переговоры будут непростыми". В частности, он намерен поднять вопрос о выплате белорусской стороне "компенсации" за дорожающую нефть. А вот Путин назвал развитие отношений Москвы и Минска весьма успешным и отметил тенденцию к росту товарооборота.