Медведев назначил нового руководителя Росприроднадзора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.
Ранее Радионова занимала должность заместителя главы Ростехнадзора. Добавим, что на новом посту она сменит Амирхана Амирханова, который был временно исполняющим обязанности руководителя Росприроднадзора.
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