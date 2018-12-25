Их подозревают в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшем смерть двух и более человек.

В Соликамске арестовали всех четверых подозреваемых по делу о пожаре в шахте. Речь идёт о горных мастерах Андрее Купришкине и Игоре Чукаеве, начальнике участка Максиме Канищеве, а также начальнике объекта Андрее Артюхине.

Их подозревают в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, которые повлекли смерть двух и более человек.

Напомним, 22 декабря в шахте произошёл пожар, в результате чего девять рабочих остались заблокированными на глубине 364 метра. Как стало известно, возгорание произошло на том же уровне, где были люди, все они погибли.

В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело.