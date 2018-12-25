Политологи назвали фантомными болями заявления Киева об "украинском Крыме"

Политолог Юрий Светов уверен, что к проблеме Крыма разорванный договор о дружбе Украины и России не имеет никакого отношения.

Эксперты прокомментировали Лайфу слова экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, который считает, что властям не стоило полностью разрывать договор о дружбе с Россией, так как без этого документа может не остаться ни одного свидетельства о том, "что Крым украинский".

По мнению политолога Юрия Светова, когда начались разговоры о том, что нужно разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, на Украине высказывались мнения о том, какие последствия это может иметь для страны.

— И, между прочим, высказывалась идея, чтоб не денонсировать этот договор, а подождать, когда срок действия его истечёт и он сам по себе как-то завершится. Но Порошенко некогда ждать, — заявил Светов.

В то же время политолог уверен, что к проблеме Крыма этот договор не имеет никакого отношения, так как полуостров находится в составе России уже четыре года и соглашение никак не влияло на это.

— Это некие фантомные боли, когда орган ампутирован, а кажется, что от него что-то болит, так и здесь. Никакого такого рода документы не могут повлиять на судьбу Крыма в дальнейшем, — подытожил эксперт.

Профессор политического факультета МГУ Сергей Черняховский отметил, что договор был составлен с перевесом в пользу Украины. В то же время он отметил, что Верховный совет Крыма ещё в 1993 году принял решение о переходе в состав РФ.

— И Верховный Совет России одобрил это решение, принял соответствующее постановление. Но, это была вторая половина лета 1993 года, Ельцин эти документы не подписал, ну а потом был совершён государственный переворот, возглавленный им, и документы, таким образом, ушли в тень, — добавил эксперт. — С точки зрения правовой ситуации 1993 года, Крым уже тогда вступил в состав РФ.

Профессор также отметил, что Хрущёв передал Крым Украине на основе дружеских, братских отношений и в знак доверия российского народа украинскому.

— Если это перечёркивается, то всё теряет силу вообще. У России нет никаких обязательств, у Украины, правда, тоже, но она всё равно их не выполняла.

Напомним, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. Он уже опубликован и вступил в силу 12 декабря. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".