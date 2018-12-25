Участок фиолетовой линии метро Москвы в январе закроют на пять дней

Утром 9 января "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" снова будут открыты для пассажиров.

В Москве ради расширения сети метрополитена на пять дней — с 4 по 8 января включительно — закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии. Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, речь идёт о "Лермонтовском проспекте", "Жулебино" и "Котельниках".

— Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена, — поясняется в сообщении.

В указанный период поезда на фиолетовой ветке будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино". До закрытых станций можно будет доехать на бесплатных автобусах от станции "Выхино". 9 января в 5:30 утра "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" снова будут открыты для пассажиров.