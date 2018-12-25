В правительстве заявили, что недопустимо снижать зарплаты учителям в 2019 году

На обеспечение окладов работников общеобразовательных учреждений должно уходить не менее 70% фонда оплаты труда организации.

Правительство РФ предупредило власти регионов о недопустимости снижения заработных плат работникам общеобразовательных учреждений в 2019 году. Об этом говорится в единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год.

Уровень заработной платы работников не должен опускаться ниже достигнутого в 2018 году и определяемого на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

В документе также подчёркивается, что на обеспечение окладов сотрудников учреждения должно уходить не менее 70% фонда оплаты труда организации.