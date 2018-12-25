Упал в бетономешалку. СК начал проверку по факту гибели рабочего в Казани

Во время трагедии рядом находились другие строители, но помочь товарищу они не успели.

Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины на стройке жилого комплекса на улице Патриса Лумумбы в Казани. Как сообщает СУ СКР по Татарстану, тело 45-летнего рабочего нашли коллеги.

— Мужчина занимался чисткой работающей бетономешалки и по пока не установленной причине упал внутрь. Когда коллеги увидели, что произошло, рабочий был уже мёртв, — пояснили в управлении.

ЧП произошло 22 декабря. На данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии. В СК добавили, что по её результатам будет принято процессуальное решение.