В Сбербанке рассказали, на что тратили владельцы карт в уходящем году

В розничном сегменте рынка расходы держателей пластика увеличились на 34%. Самый заметный прирост трат — в ресторанах фастфуда и небольших продуктовых магазинчиках.

Расходы россиян по картам по итогам уходящего могут составить около 20 триллионов рублей. Такие данные приведены в исследовании Сбербанка "Банковские тренды — 2018". Статистика показывает, что общее увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка составило 34% в годовом выражении, а наиболее заметный прирост трат зафиксирован в ресторанах фастфуда и магазинах "у дома", отмечается в отчёте.

— Общий объём таких транзакций по итогам года, по нашим оценкам, приблизится к 20 триллионам рублей. Это следствие как роста доли безналичных платежей в России, так и восстановления потребительской активности, — информируют в Сбербанке.

Любопытно, что половина покупок осуществлялась с помощью бесконтактной оплаты, а 20% платежей из них — посредством подключённых гаджетов.

— Высокий уровень проникновения банковских карт приводит к значительно более частому их использованию. Если ещё несколько лет назад их доставали только для крупных покупок, то развитие сети приёма карт смогло переломить эту тенденцию, — отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что количество операций, ежемесячно совершаемых по банковским картам в России, уже превышает цифру в один миллиард. Заметный рост отмечается по количеству транзакций, совершаемых в Интернете. Кроме того, повышается интерес клиентов и к QR-технологиям.

Напомним, что уже 34% москвичей отказались от наличных, предпочитая оплачивать покупки и услуги безналичным способом. 55% москвичей используют как безналичную, так и наличную форму оплаты, а 11% жителей столицы используют только наличные.