"Крепости сил". Патриарх Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Рождеством

Глава РПЦ напомнил о великом предназначении христиан, призванных "творить дела любви и милосердия".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав иностранных церквей с Рождеством по Григорианскому календарю. Об этом сообщает пресс-служба Отдела внешних церковных связей (ОВЦС).

— Торжественно отмечая этот праздник, мы должны памятовать о великом предназначении христиан, Самим Господом призванных быть светом миру и солью земли, творить дела любви и милосердия, свидетельствовать и ближним, и дальним о непреходящих евангельских идеалах, — говорится в тексте поздравления.

В числе адресатов оказались папа римский Франциск, глава Сиро-Яковитской церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Геваргис III Слива и другие.

Патриарх Кирилл пожелал им "крепости сил, бодрости духа и щедрой помощи Божией" в служении.

Между тем православные в Сирии и Ираке отметили Рождество по Григорианскому календарю вместе со всеми в мире.