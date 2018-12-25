Третья ВПП откроется в Шереметьево в апреле 2019 года

Также в следующем году заработает терминал С1 с пропускной способностью 20 миллионов человек.

В московском аэропорту Шереметьево с 4 апреля 2019 года начнёт функционировать третья взлётно-посадочная полоса (ВПП). Об этом объявил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.

— Третья полоса будет в 2019 году 4 апреля введена в строй и начнёт функционировать, — сказал он журналистам.

Отмечается, что в следующем году также планируется открытие терминала С1, который будет обладать пропускной способностью 20 миллионов человек, а в 2021 году — терминал С2 на 10 миллионов пассажиров.

Ранее Лайф сообщал, что в рамках конкурса "Великие имена России" граждане РФ выбрали имена для 42 аэропортов. В частности, по итогам голосования Шереметьево досталось имя Александра Пушкина.