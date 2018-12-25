Россельхознадзор не смог определить происхождение 60% чёрной икры

По словам главы ведомства, отследить по электронной системе получилось деликатес из Китая и Италии.

Россельхознадзор не смог вычислить происхождение порядка 60% исследованных образцов чёрной икры, реализуемой на отечественном рынке. Об этом сообщил глава службы Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия-24".

— Из десяти образцов чёрной икры, которые мы взяли, прослеживаемость (история происхождения и поставок) есть только у четырёх образцов, которые были ввезены по импорту, — пояснил он.

По словам главы Россельхознадзора, отследить путь деликатеса от производителя до магазина по электронной системе получилось икру из Китая и Италии. Данкверт отметил, что недобросовестные производители часто замалчивают, что сырьё является продуктом аквакультуры, а также используют названия, связанные с Каспийским морем либо с Астраханью.