Эфир по цене четырёх iPhone. Панин раскрыл гонорары звёзд за участие в ток-шоу

При этом деньги за появление в программах могут получать не только публичные люди.

Известный российский актёр Алексей Панин рассказал "Комсомольской правде", сколько получают популярные деятели шоу-бизнеса за участие в ток-шоу.

Он рассказал, что за свою последнюю съёмку получил 400 тысяч рублей. При этом Марина Анисина и Никита Джигурда в среднем получают на 100 тысяч больше. Такой же гонорар, как и Панин, имеет Дана Борисова.

При этом звёзды, которые комментируют происходящее в студии, также получают деньги за своё участие в шоу. Средний гонорар составляет 15–30 тысяч рублей.

Любопытно, но героями эфира могут стать и абсолютно не публичные люди. К примеру, водитель Анастасии Волочковой получает за съёмку 50–70 тысяч рублей.