В афишу Года театра вошло более 2600 мероприятий

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В афишу Года театра вошло более 2600 мероприятий

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Главными событиями Года театра станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

В афишу Года театра, которым объявлен 2019 год, вошло более 2600 мероприятий. Об этом рассказал замглавы Минкультуры Павел Степанов.

— Задействовано более 600 учреждений культуры. Я думаю, их количество будет увеличиваться, — отметил он, добавив, что министерство ожидает увеличение посещаемости театров не менее чем на 10% в сравнении с текущим уровнем.

Как ранее сообщалось, одним из главных событий Года театра станет VIII Театральная олимпиада с основной площадкой в Санкт-Петербурге. Также в ноябре следующего года пройдёт Всероссийский театральный марафон. Бюджет Года театра оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

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