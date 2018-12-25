Шутки кончились. Джабаров уверен, что санкции охладят пыл киевских политиков

Сенатор поясняет, что Москва слишком долго терпела выходки Незалежной и не обращала внимания на её выпады.

Сенатор Владимир Джабаров отреагировал на расширение санкций против Украины. Он считает, что подобный шаг охладит пыл киевских политиков.

— Я думаю, что тем самым глава нашего правительства показал, что шутки закончились, всё переходит в серьёзную фазу, — сказал первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Лайфу.

Сенатор отмечает, что Москва долго терпела выходки Киева, не обращая внимания на его откровенные выпады и санкции.

— Ещё в ноябре сказано, что всё, Украина будет тоже подвергнута тем же санкциям. Я думаю, что, наверное, подобные шаги должны пыл немного охладить украинских политиков, — поясняет Джабаров.

Он добавил, что если в Киеве рассчитывают на рост товарооборота с Россией, то Киеву нужно вести себя более дружелюбно по отношению к Москве.

— Если нет, то будем с вами так же разговаривать, языком санкций, — подытожил сенатор.

Как уже сообщал Лайф, список физических и юридических лиц с Украины, подпадающих под российские контрсанкции, расширен более чем на 200 лиц и организаций. Однако перечня конкретных фамилий или наименований пока нет.