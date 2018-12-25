В Дагестане обрушился мост, есть пострадавшие

В городе Буйнакске Республики Дагестан обрушился мост. В результате происшествия пострадало три человека. Об этом ТАСС рассказали в республиканском Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что один из получивших травмы находится в тяжёлом состоянии, состояние ещё двоих — средней степени тяжести.

В администрации города сообщили, что произошло обрушение реконструируемого моста, который является объездным. При этом имеется основная дорога.