Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти

Обвиняемый в страшном преступлении — ровесник погибшей и её бывший возлюбленный.

Автозаводский районный суд Тольятти арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки Сафии А. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища нашли на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти вечером 23 декабря. Подозрение пало на бывшего молодого человека погибшей — 16-летнего местного жителя. По версии следствия, во время ссоры он несколько раз ударил бывшую возлюбленную, из-за чего она скончалась на месте.

Ранее Лайф писал, что убитая занималась плаванием и была вице-чемпионкой России по плаванию среди юниоров 2017 года.