Боевики атаковали МИД Ливии в Триполи, три человека погибли

Недалеко от здания министерства боевики подожгли три автомобиля, а потом начали стрельбу и пытались прорваться в здание.

В результате подрыва смертника рядом со зданием МИД в ливийской столице Триполи увеличилось число погибших до трёх. 10 человек пострадали, сообщает телеканал Sky News Arabia.

#Libya- closer photos to the scene of the attack in #Tripoli show that the attackers were engaged outside of the Ministry of Foreign Affairs building, unclear if they were able to breach the perimeter pic.twitter.com/VSy7WrHvky — Oded Berkowitz (@Oded121351) 25 декабря 2018 г.

Один из нападавших подорвал себя, второй получил пулевое ранение и погиб. Район вокруг здания МИД полностью оцеплен. Операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в нападении участвовали семь человек. Недалеко от здания министерства боевики подожгли три автомобиля, а потом начали стрельбу и пытались прорваться внутрь. Двое нападавших привели в действие взрывное устройство рядом со зданием.

Ранее в жилом доме в шведском городе Андерсторп прогремел взрыв. Как сообщает местная полиция, неизвестный подорвал там взрывное устройство.