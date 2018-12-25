В Минкультуры подвели итоги конкурса "Мой любимый музей"

В Минкультуры прошла церемония награждения руководителей музеев, которые вошли в топ-10 конкурса "Мой любимый музей", в рамках которой глава ведомства Владимир Мединский вручил памятные дипломы. Как указано на сайте "Культура.рф", голосование проходило в онлайн-формате в первый раз с 4 по 26 ноября.
Так, места распределились следующим образом:
- Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" (Московская область);
- Музей Победы (Москва);
- Исаакиевский собор (Санкт-Петербург);
- Музей-усадьба С. В. Рахманинова "Ивановка" (Тамбовская область);
- Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (Ростовская область);
- Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Г. С. Титова (Алтайский край);
- Музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово" (Московская область);
- Выставочный зал "Родина" (Белгородская область);
- Музей-заповедник "Полотняный завод" (Калужская область);
- Кирилло-Белозерский музей-заповедник (Вологодская область).
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