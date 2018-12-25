В Минкультуры подвели итоги конкурса "Мой любимый музей"

Читайте также

В Минкультуры подвели итоги конкурса "Мой любимый музей"

2

Владимир Мединский. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Участие во всероссийском онлайн-голосовании приняли порядка полутора тысяч музеев.

В Минкультуры прошла церемония награждения руководителей музеев, которые вошли в топ-10 конкурса "Мой любимый музей", в рамках которой глава ведомства Владимир Мединский вручил памятные дипломы. Как указано на сайте "Культура.рф", голосование проходило в онлайн-формате в первый раз с 4 по 26 ноября.

Так, места распределились следующим образом:

  1. Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" (Московская область);
  2. Музей Победы (Москва);
  3. Исаакиевский собор (Санкт-Петербург);
  4. Музей-усадьба С. В. Рахманинова "Ивановка" (Тамбовская область);
  5. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (Ростовская область);
  6. Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Г. С. Титова (Алтайский край);
  7. Музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово" (Московская область);
  8. Выставочный зал "Родина" (Белгородская область);
  9. Музей-заповедник "Полотняный завод" (Калужская область);
  10. Кирилло-Белозерский музей-заповедник (Вологодская область).

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×