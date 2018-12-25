"Порошенко может пойти на гадость". Эксперт допустил провокацию ВСУ с химоружием

По оценке полковника, это может стать причиной для продления военного положения в Незалежной.

Киевские власти могут применить химическое оружие в Донбассе против собственных военнослужащих, чтобы использовать химатаку в качестве повода для военных действий против ДНР и ЛНР. Об этом Лайфу заявил вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Я от Украины могу ожидать всё что угодно. Тем более на носу отмена военного положения, и здесь уже Порошенко, он может пойти на любую подлость, любую гадость, в том числе и с применением химического оружия и, прежде всего, против своих военных, — считает Анохин.

По его оценке, если Киев решится на химатаку, то она будет направлена против передовых частей ВСУ, что вызовет соответствующую реакцию и в мировом сообществе, и на Украине.

— Это повод для продления военного положения, а может быть, и начала широкомасштабных военных действий против ДНР и ЛНР. Тем более уже в течение нескольких месяцев мы получаем информацию, что там идёт серьёзная концентрация бронетехники, — отметил собеседник Лайфа.

Анохин исключил, что Украина осмелится вновь "прорываться в Керченский пролив — она уже получила по морде". Однако, по мнению полковника, вполне возможны провокации в Донбассе.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ стягивают в Донбассе к линии соприкосновения ствольную артиллерию крупного калибра и системы залпового огня. А в ЛНР рассказали о переброске в регион Киевом двух железнодорожных составов танков. МИД РФ не исключил, что Украина готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, включая провокацию с химоружием, уже в ближайшие дни.