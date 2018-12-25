Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего попасть на борт №1 — видео

15-летний Арслан считает честью, что ему провели экскурсию по "самому секретному" самолёту страны.

Лидер РФ Владимир Путин исполнил мечту 15-летнего Арслана Каипкулова. Тот хотел снять видеоролик про президентский самолёт Ил-96-300. В итоге мальчика привели на борт №1, где ему провели экскурсию, а заодно рассказали про лайнер.

— Это самый секретный самолёт страны, попасть на него — для меня честь! — делится мальчик с журналистами. Он добавил, что российский лидер исполнил его мечту.

Арслан рассказал о своих впечатлениях от самолёта. Но больше всего его порадовала кабина пилотов. Он даже посидел в кресле командира воздушного судна, побывал в конференц-зале.

— Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность, — пояснил он.

Как уже сообщал Лайф, 5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтёры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Российский президент тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

Добавим, что мечта Арслана стала четвёртой, которую исполнил глава государства.