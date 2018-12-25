Подготовить животы. Главный диетолог Москвы призвала не голодать до Нового года

Она также подчеркнула, что необходимо заранее продумать сервировку праздничного стола.

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова посоветовала не отказываться от приёма пищи в преддверии новогодней ночи.

— Не пропускайте завтрак и обед 31 декабря. Если хочется в честь праздника съесть что-то вредное, ограничьте порцию. Не готовьте больше, чем сможете съесть за праздничным столом, — сказала Стародубова журналистам.

Врач порекомендовала положить всё, что хочется съесть, на тарелку одновременно, так как это поможет сразу увидеть суммарный объём потребляемого. Также, по её мнению, необходимо заранее продумать сервировку стола и новогоднее меню.

Сами блюда должны быть умеренными и разнообразными, а конкретно она порекомендовала положить на стол много фруктов и овощей. Основное блюдо, по её мнению, лучше приготовить из нежирного мяса птицы или рыбы. Не стоит забывать и о десертах, однако здесь важна их порция, так они сами по себе калорийны.