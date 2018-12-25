Те самые. Сечин отправил в подарок чиновникам корзинки с колбасой, сообщают СМИ

Деликатесы с этикеткой "От Иваныча" не только стали традиционным презентом и знаком высокого расположения главы "Роснефти", но и фигурировали в нашумевшем деле Улюкаева.

Несколько федеральных чиновников в этом году получили поздравления от главы "Роснефти" Игоря Сечина в виде легендарных корзинок с колбасой. По крайней мере, об этом сообщает во вторник издание The Bell.

В наборы вошли не только колбасы и паштеты "От Иваныча", а также мандарины и вино. А помощник неназванного федерального министра сообщила, что такими подарками "вся приёмная уставлена" и "холодильник забит".

Напомним, корзинка с колбасой стала настоящим мемом, после того как в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы прокурор зачитал стенограмму беседы между экс-министром Алексеем Улюкаевым и главой "Роснефти" в момент передачи взятки. На записи слышно, как Сечин попросил Улюкаева "не забыть взять корзинку с колбасой", после чего в СМИ появилась фотография той самой корзинки.

Любопытно, что в прошлом году приговор Улюкаеву заставил чиновников "шарахаться" от корзинок с подарками. СМИ сообщали, что руководство ведомств и министерств запретило помощникам вносить в приёмную различные презенты к Новому году. В особой опале, что характерно, оказались сувениры от нефтяников.