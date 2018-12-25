Путин посмотрит своё интервью с 17-летней Региной, которой помог исполнить мечту

Президент РФ Владимир Путин посмотрит своё интервью с 17-летней Региной Парпиевой, которая мечтает стать журналистом. Глава государства поручил своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову показать запись той встречи от 20 декабря.

Во время разговора с Песковым о проекте "Мечтай со мной" лидер страны отметил, что не успел ещё посмотреть интервью с Региной.

— Запись есть? Дай мне! — сказал глава государства Пескову.

— Девочка — красавица! — добавил лидер страны, говоря о самой Регине.

Как уже сообщал Лайф, в начале декабря президент посетил форум добровольцев России, где ознакомился с проектом "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник мероприятия мог выбрать конверт и исполнить желание ребёнка.

Среди них было желание Регины Парпиевой из Нижнего Новгорода. Девочка страдает рассеянным склерозом, поражающим зрительный нерв и спинной мозг. При этом она продолжает вести активный образ жизни и хочет стать социальным журналистом. Взять интервью у Владимира Путина было её самой главной мечтой. Что из этого вышло, Лайфу рассказала сама Регина.