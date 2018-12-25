Петербуржец на сеансе иглоукалывания расстрелял врача и покончил с собой

Что именно пошло не так, выясняют следователи. Известно, что пациент жаловался на изматывающие головные боли.

Трагический инцидент произошёл в стенах центра восточной медицины в Центральном районе Санкт-Петербурга. Как сообщают местные СМИ, ранее туда обратился мужчина с жалобой на сильные головные боли. Пациенту прописали серию сеансов иглоукалывания. На первом же из них он открыл стрельбу.

По версии следствия, мужчина произвёл несколько выстрелов из двух травматических пистолетов, после чего покончил с собой. Женщина-медик получила тяжёлые ранения, но выжила и была госпитализирована.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Подробности произошедшего выясняются.