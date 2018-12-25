Бросившая годовалого сына в подъезде под Москвой украинка отделалась штрафом

Суд оштрафовал 40-летнюю гражданку Украины Татьяну Гринишак на 40 тысяч рублей, которая оставила своего сына в подъезде дома города Щелкова. В ходе следствия женщина признала свою вину в полном объёме и раскаялась в совершённом поступке. Её освободили из-под стражи в здании суда.

— Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), — сообщает СК РФ.

Как ранее писал Лайф, ребёнок, которому на вид полтора года, был найден в подъезде многоэтажки 14 октября. Спустя десять дней его мать — гражданка Украины — была задержана. Татьяна рассказала, что бросить сына её вынудили непростые жизненные обстоятельства: непрекращающиеся скандалы дома, отсутствие постоянного жилья и материальные трудности.