"Учите матчасть". Политолог объяснил, почему победа Кожемяко безоговорочна

Дмитрий Гусев по полочкам разложил ситуацию с якобы спорными голосами, пояснив, что ни о каком "риске второго тура" речи быть не может.

Политолог Дмитрий Гусев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы имевших место нарушениях в ходе повторных выборов в Приморье. Своё мнение он высказал на своей странице в "Фейсбуке", упрекнув журналистов в том, что они, не проверив данные, поспешили растиражировать бездоказательные заявление организации "Голос", имеющей репутацию распространителя "низкопробных фейков".

— Итак, предположим, что на 47 участках Владивостока были нарушения (на самом деле нет, но предположим), — написал Гусев, предложив подписчикам вместе с ним заняться "занимательной арифметикой".

Вначале политолог обозначил, что наименьшее количество избирателей на участке было в 130 человек, наибольшее — 3145, следовательно, средний показатель равен примерно полутора тысячам.

— Значит, это всего семьдесят с половиной тысяч избирателей. Явка на городских округах колебалась в районе 30% (21 150 пришедших избирателей на исследуемых участках), — добавил он, предложив представить невероятную ситуацию, что результаты на этих участках отменены.

Гусев напомнил, что всего за Кожемяко проголосовало 420 730 человек, однако даже если отнять все спорные голоса только у Олега Кожемяко — его общий итог составит 61%, поэтому ни о каком "риске второго тура" речи быть не может.

— Учите матчасть, — подытожил политолог.

Напомним, 16 декабря в Приморье прошли повторные выборы губернатора региона, в которых победу одержал Олег Кожемяко. Ранее новоизбранный глава региона утвердил новый состав администрации края.