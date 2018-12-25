Стала известна причина обрушения моста в Дагестане — видео с места

Причиной обрушения моста в дагестанском Буйнакске стали нарушения правил строительства. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

По словам главы города Исламудина Нургудаева, причиной происшествия могла стать неправильная проектировка конструкции. Он также сообщил, что работы велись около года и должны были в скором времени завершиться.

Также в Сети появились первые кадры с места ЧП. На них видно, как мост провалился в середине и упал на недействующие железнодорожные пути.

Ранее Лайф сообщал, что в результате обрушения моста в Дагестане пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.