"Я вам связала шарфик". Мама приготовила Путину подарок за исполнение мечты сына

Ранее сегодня глава государства помог мальчику снять видеоролик про борт № 1 — Ил-96-300.

Мама 15-летнего Арслана Каипкулова, тяжелобольного мальчика из Башкирии, приготовила президенту РФ Владимиру Путину подарок за исполнение заветного желания сына.

— Я вам связала шарфик тёплый... Это подарок от нашей семьи вам к Новому году, — сказала мама Арслана во время звонка главы государства школьнику. Российский лидер сказал, что с удовольствием примет подарок.

Сегодня Путин помог мальчику снять видеоролик про борт № 1 — Ил-96-300. Арслану провели экскурсию по президентскому самолёту, а заодно рассказали про лайнер. После исполнения мечты глава государства позвонил школьнику и предложил ему с мамой экскурсию по праздничной предновогодней Москве. Арслан стал четвёртым ребёнком, желание которого исполнил Путин в рамках проекта "Мечтай со мной".