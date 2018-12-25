"Запах детства". Неверов рассказал о главном новогоднем блюде

В преддверии новогодних праздников руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов рассказал Лайфу, как будет отмечать этот волшебный праздник. Политик также поделился, какое блюдо на новогоднем столе для него самое главное.

— Буду с семьёй. Это же семейный праздник. Главное новогоднее блюдо — мандарины. Запах детства, — рассказал Неверов.

Неверов также поделился новогодней традицией. Вместе с семьёй под бой курантов он загадает желание, а потом сожжёт бумажку.